﻿ Simsons wechseln immer wieder den Besitzer – häufig allerdings auch ohne, dass einer dafür bezahlt. So wie jetzt in Ilmenau. Dort ist eine türkisfarbene Simson S51 am Donnerstagvormittag gestohlen worden. Das Moped stand laut Polizei in der Straße „Am Brauhaus“ und war mit einem Kettenschloss gesichert. Was die Täter nicht davon abhielt, das Kult-Gefährt mitgehen zu lassen. Zwischen 7.30 und 11 Uhr sollen die Langfinger zugeschlagen haben, so die Polizei weiter. Der Schaden liegt bei rund 3.000 Euro. Nun werden Zeugen gesucht. Wer etwas bemerkt hat, soll sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0258866/2026) in Verbindung zu setzen.