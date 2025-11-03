Zwei Tage lang hatten Züchter, Einwohner und Gäste aus der näheren und ferneren Umgebung Gelegenheit, auf dem Vereinsgelände des Rassekaninchenzucht-Vereins T 445 Simmershausen die ausgestellten Tiere zu bewundern. Als Gäste konnte Vereinsvorsitzender René Zeitz zur Ausstellungseröffnung Vizelandrat Dirk Linder, Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus, Maria Struck, Wahlkreismitarbeiterin von Tilo Kummer (BSW) sowie die beiden Kreisverbandsvorsitzenden Jenny Hofmann (Rassekaninchen) und Dominik Falk (Rassegeflügel) begrüßen.