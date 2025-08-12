Das Melker-Team hat seine Schicht beendet. Die Kühe sind ruhig und zufrieden. Der Futterwagen bringt Nachschub – und die Rinder machen sich gleich mal ran an die Häppchen. Eigentlich ist in der Milchviehanlage des Zuchtzentrums Gleichamberg in Simmershausen an diesem Montag ein normaler Nachmittag wie sonst auch – und doch ist alles anders. Zwei Leute aus der Belegschaft haben die Kühe der einen Herde neu sortiert: Die Nummern jener Tiere, die als nächstes den Betrieb verlassen, sind notiert. Und das hat seinen Grund: Das landwirtschaftliche Unternehmen gibt die Milchviehhaltung auf.