Feuerwerkskörper dürfen in diesem Jahr vom 28. bis zum 31. Dezember verkauft werden. Der Verkauf ist nur an Personen ab 18 Jahren zulässig. Das Abbrennen von Silvesterraketen ist nur im Freien und vom 31. Dezember bis zum 1. Januar gestattet. Aufgrund des Lärm- und Brandschutzes ist ein Zünden von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinderheimen, Pflegeeinrichtungen und Fachwerkhäusern unzulässig.