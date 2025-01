Erfurt (dpa/th) - Die Menschen in Thüringen haben einen weitgehend friedlichen Jahreswechsel gefeiert. Dennoch hätten viele Menschen in ihrerFeierlaune Alkohol mitunter reichlich zugesprochen, was ineinigen Fällen zu unsachgemäßem Gebrauch von Pyrotechnik, zahlreichen körperlichen Auseinandersetzungen und mitunter auch Bränden geführt habe, teilte die Landespolizeidirektion in Erfurt mit. Das Einsatzaufkommen sei mit dem des vergangenen Jahres etwa vergleichbar.