Unfälle mit Knallkörpern

Durch Pyrotechnik verletzten sich Menschen. So kam in Unterwellenborn (Saalfeld-Rudolstadt) ein 28-Jähriger mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus, der nach Angaben eines Polizeisprechers einen Böller zünden wollte und dabei zu Schaden kam. In Waltershausen (Landkreis Gotha) wurden zwei Polizisten nach einer Widerstandshandlung verletzt. Einer von ihnen habe ein Knalltrauma erlitten und sei nicht dienstfähig. In Weimar setzten Unbekannte auf dem Goetheplatz einen Funkstreifenwagen der Polizei in Brand.