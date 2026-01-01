Starnberg (dpa/lby) - Ein Jugendlicher hat in Starnberg in der Silvesternacht mittelschwere Handverletzungen beim Zünden einer Rakete erlitten. Nach Polizeiangaben versuchte der 14-Jährige, den Feuerwerkskörper aus der Hand zu starten. Die Rakete sei noch in seiner Hand explodiert. Der Jugendliche habe offene Wunden und Verbrennungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen gaben Angehörige dem Jungen die Rakete, obwohl sie ausschließlich von Erwachsene hätte gezündet werden dürfen.