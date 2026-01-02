In Schmalkaldens historischer Altstadt galt in der vergangenen Silvesternacht erstmals ein Böllerverbot. Vor dem Hintergrund der Ereignisse in Erfurt, wo zum Jahreswechsel vermutlich durch Feuerwerkskörper historische Gebäude am Domplatz in Brand gerieten, bewerten viele diese Entscheidung als richtig und notwendig. Ganz reibungslos verlief die Umsetzung in der Fachwerkstadt allerdings nicht.