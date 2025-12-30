 
In der Meininger Stadtkirche ist ein Silvester-Benefizkonzert mit dem EnsemblePar Jeu zu erleben. Der Erlös kommt der Aktion „Brot statt Böller“ zugute.

Silvesterkonzert: Musik statt Böller für eine guten Zweck
Das Ensemble Par Jeu spielte erstmals 2023 in der Stadtkirche Meiningen. Foto: S. Fuhrmann

Zum Jahresausklang lädt das Ensemble Par Jeu bereits zum zweiten Mal zum Silvesterkonzert in die Stadtkirche ein. Unter dem Titel „Heiteres und Besinnliches zum Jahresausklang“ präsentieren die Musiker am 31. Dezember um 19.30 Uhr ein vielseitiges Programm. Geboten werden mitreißende Tangos von Astor Piazzolla, gefühlvolle Chansons und beliebte Jazz-Standards, die einen stimmungsvollen Abschluss des Jahres ermöglichen.

Das Ensemble setzt sich zusammen aus Janusz Zydek (Violine), Dörte Willkommen (Violine), Gideon Wieck (Viola), Oliver Schwieger (Violoncello) und Josef Müksch (Gitarre).

Der Eintritt zu diesem Benefizkonzert ist frei, am Ausgang wird jedoch um Spenden gebeten. Der Erlös kommt der Aktion „Brot statt Böller“ zugute.