Silvesterkonzert: Musik statt Böller für eine guten Zweck

Zum Jahresausklang lädt das Ensemble Par Jeu bereits zum zweiten Mal zum Silvesterkonzert in die Stadtkirche ein. Unter dem Titel „Heiteres und Besinnliches zum Jahresausklang“ präsentieren die Musiker am 31. Dezember um 19.30 Uhr ein vielseitiges Programm. Geboten werden mitreißende Tangos von Astor Piazzolla, gefühlvolle Chansons und beliebte Jazz-Standards, die einen stimmungsvollen Abschluss des Jahres ermöglichen.