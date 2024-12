Silvesterfotos Hildburghausen: 2025 Cent für ein besonderes Foto

Mit Feuerwerk wird das neue Jahr begrüßt. Die Meininger-Tageblatt-Redaktion ruft auch in diesem die Leser dazu, diesen besonderen Moment mit dem Handy oder der Kamera festzuhalten. Eine Detailaufnahme ist ebenso willkommen wie ein Panoramafoto mit Feuerwerk oder ein Foto mit originellem Hintergrund. Der Einsatz wird honoriert: Die Redaktion wählt die fünf schönsten Motive aus, deren Fotografen als Neujahrsprämie 2024 Cent und eine kleine Überraschung erhalten. Bedingung: Die Fotos müssen am 1. Januar bis spätestens 14 Uhr an die Redaktion gemailt werden. Denn schon am 2. Januar sollen die ausgewählten Fotos in der Zeitung zu sehen sein.