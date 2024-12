Zwei neue Straßen mit Böllerverbot in Weimar

In Weimar darf dieses Jahr erneut nicht rund um die Bereiche Theaterplatz, Frauenplan und Markt geböllert werden, wie die Stadt mitteilte. Die Zonen werden in diesem Jahr durch die Schillerstraße und die Frauentorstraße miteinander verbunden. Auch in Gotha bleibt das Gebiet rund um Schloss Friedenstein wie in den Vorjahren für Feuerwerk gesperrt.