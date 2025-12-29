Silvesterfeuerwerk: Händler starten den Verkauf von Böllern und Raketen

Feuerwerkskörper der Kategorie F2 - klassisches Silvesterfeuerwerk wie Raketen, Böller und Batterien - dürfen nur an Personen ab 18 Jahren verkauft und nur von diesen abgebrannt werden. Kleinstfeuerwerk wie Knallerbsen, Bodenwirbel oder Wunderkerzen dürfen auch von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren benutzt werden.

Was Experten raten

Die Experten des TÜV empfehlen u.a., nur altersgerechte Produkte zu verwenden und Kinder nie unbeaufsichtigt böllern zu lassen, auf Handschuhe beim Zünden zu verzichten, lange Streichhölzer zu verwenden, Feuerwerk nie in der Hand zu zünden und niemals auf Menschen oder Tiere zu zielen.

Außerdem sollten nur zugelassene Produkte verwendet werden: Geprüfte Feuerwerkskörper tragen das CE -Zeichen und eine BAM-Prüfnummer, "illegale, manipulierte oder selbstgebaute Raketen und Böller sind lebensgefährlich".

Auch der Präsident der Generalzolldirektion, Armin Rolfink, warnt vor der Verwendung illegalen Feuerwerks: "Die Einfuhr nicht zugelassener Feuerwerkskörper aus dem Ausland ist verboten und führt zur Einleitung eines Strafverfahrens gegen die verantwortliche Person", sagte Rolfink dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Damit der Jahreswechsel für alle sicher bleibt, kann ich nur eindringlich davor warnen, Feuerwerk unbekannter Herkunft oder ohne das CE-Kennzeichen zu kaufen." 2024 stellte der Zoll nach eigenen Angaben mehr als sieben Tonnen nicht zugelassener Pyrotechnik sicher.