Eine Gruppe von zirka 50 Personen feierte in Dietzhausen Silvester. Kurz nach Mitternacht wurde auf der Straße das Neue Jahr begrüßt und ein Feuerwerk veranstaltet. Hierbei wurden durch mehrere Personen aus der Gruppe Feuerwerkskörper und Raketen gezündet und in Richtung anderer Personen geworfen. Eine Person wurde von einer Rakete getroffen und leicht verletzt. Die Bekleidung dieser Person wurde beschädigt. Bei Eintreffen der Beamten war die Gruppierung auf der Hauptstraße auf etwa 100 Personen angewachsen. Diese behinderten den Durchfahrtsverkehr. Alle Personen der Gruppierung erhielten vor Ort einen Platzverweis. Diesem wird nur bedingt Folge geleistet. Stattdessen wurden weiterhin Feuerwerkskörper auch in Richtung der eingesetzten Beamten gezündet. Es wurden mehrere Anzeigen aufgenommen.