Silvester macht Spaß, auch hinter der Kamera. Egal ob „richtiger“ (Digital-)Fotoapparat oder einfach nur das Handy – unsere Leser haben ziemlich viele unterschiedliche Motive aufgefangen. Dafür gab es auch reichlich Gelegenheit, denn in der Kreisstadt wurde schon deutlich vor Mitternacht das Feuerwerk gestartet und hielt auch noch eineinhalb Stunden nach dem Jahreswechsel an, wenn man die Geräuschkulisse vom Wolkenrasen aus richtig deutet.