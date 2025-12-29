So schön war das Silvesterfeuerwerk vor einem Jahr. Wenn der Himmel klar ist, dann steht schönen Bildern für eindrucksvolle Schnappschüsse auch diesmal nichts im Wege. Das könnte sich lohnen, denn die schönsten fünf Silvesterfotos aus der Region prämiert Freies Wort mit jeweils 2026 Cent. Die Sonneberger Redaktion ruft auch in diesem Jahr die Leser dazu auf, diesen besonderen Moment mit dem Handy oder der Kamera festzuhalten. Eine Detailaufnahme ist ebenso willkommen wie ein Panoramafoto mit Feuerwerk oder ein Foto mit originellem Hintergrund, gerne auch sehenswerte Fotos mit Menschen im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel. Der Einsatz wird honoriert: Die Redaktion wählt die fünf schönsten Motive aus, deren Fotografen als Neujahrsprämie 2026 Cent erhalten. Bedingung: Die Fotos müssen am Donnerstag, 1. Januar, bis spätestens 12 Uhr an die Redaktion gemailt werden. Denn schon am 2. Januar sollen die ausgewählten Fotos in der Zeitung zu sehen sein. Bitte den Schnappschuss mit vollständigem Namen und Adresse des Fotografen sowie Angabe des Aufnahmeortes, den Namen der eventuell abgebildeten Menschen oder Tiere und gegebenenfalls weiteren wichtigen Informationen per E-Mail schicken an die Mailadresse der Redaktion lokal.sonneberg@freies-wort.de. Ab 8. Januar können die Preisträger ihre 2026 Cent jeweils montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr in der Redaktion in Sonneberg in der Bahnhohofstraße 60 abholen.