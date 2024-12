Erfurt (dpa/th) - Kurz vor Silvester hat die Stadt Erfurt zu einem Verzicht von Feuerwerk aufgerufen. Dadurch könnten Brände verursacht werden, Notaufnahmen kämen an ihre Belastungsgrenze, die Feinstaubbelastung sei hoch und es falle tonnenweise Abfall an, hieß es in einer Mitteilung: "Es ist an der Zeit, unser Verhalten zu überdenken." Im vergangenen Jahr habe es in Erfurt etwa 61 Brandeinsätze und 153 Rettungsdiensteinsätze gegeben.