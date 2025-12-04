Wie viele Tickets bislang verkauft wurden, verriet sie nicht. "Tatsächlich kommunizieren wir keine Vorverkaufszahlen", sagte sie. Aber: "Der Vorverkauf für die Veranstaltung ist vor allem angesichts der Tatsache, dass diese Veranstaltung erstmals stattfindet, sehr erfreulich angelaufen. Wir gehen davon aus, dass das Interesse an der Silvesterplanung in der anstehenden Adventszeit dann noch mehr Fahrt aufnimmt."