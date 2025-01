In Weiden in der Oberpfalz verpuffte eine gezündete Feuerwerksbatterie. Eine 28-Jährige und ein 35-Jähriger wurden dabei ebenfalls am Auge verletzt, wie es hieß. In Dettelbach (Landkreis Kitzingen) explodierte in den Händen eines 42-Jährigen ein Feuerwerkskörper, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Er habe Brandverletzungen im Gesicht, am Oberkörper und an den Händen davongetragen. Alle Verletzten wurden den Angaben zufolge in Krankenhäuser gebracht.