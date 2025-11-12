Die Idee eines großen, gemeinsamen Feuerwerks für alle Ilmenauer ist angelaufen – und sie wird in diesem Jahr in jedem Fall auch umgesetzt. Daran lassen die Organisatoren keinen Zweifel. „Die Ilmenauer können etwas für sich selbst machen – und jeder kann dazu beitragen“, umreißt Hans-Jochen Dietz die Idee des Bürgerfeuerwerks. Als Stadtrat gehört er seit dieser Legislaturperiode zur Wählergemeinschaft Pro Bockwurst. Und die möchte alle Menschen in Ilmenau animieren, zum Jahreswechsel 2025/2026 zugunsten eines professionell organisierten Silvesterfeuerwerks für alle auf eigene Böller und Silvesterraketen zu verzichten.