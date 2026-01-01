Eines muss man den Zella-Mehlisern ja lassen: Sie sind diejenigen, die sich am eifrigsten an unserem beliebten Silvester-Leser-Fotowettbewerb beteiligt haben. Ob es an dem großen, zentralen Feuerwerk auf dem Lerchenberg liegt, das eventuell besonders zum Fotografieren animiert oder bei der großen Fülle an Formationen, die länger den Himmel erhellen, auch eine gute Chance auf ein gelungenes Motiv liefert? Wer weiß.