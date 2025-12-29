Silvester: Feuerwerkskäufer sorgen für Polizeieinsätze

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Vorfall am Sonntagabend in Friedrichroda (Landkreis Gotha). Anwohner hatten zwei Männer vor einem Supermarkt für mögliche Einbrecher gehalten und die Polizei verständigt. Wie sich herausstellte, kampierten die beiden jungen Männer mit Teekannen und Decken lediglich vor dem Laden und warteten auf die Öffnung, um als Erste Silvesterfeuerwerk kaufen zu können.