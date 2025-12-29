 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Feuerwerkskäufer sorgen für Polizeieinsätze

Silvester Feuerwerkskäufer sorgen für Polizeieinsätze

Manche Böller-Fans können Silvester gar nichnt erwarten - in zwei Fällen sorgte das für Stress mit der Polizei.

Silvester: Feuerwerkskäufer sorgen für Polizeieinsätze
1
Feuerwerkskäufer werden in Thüringen zweimal für Einbrecher gehalten. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa

In Thüringen wird die Polizei gleich zweimal zu vermeintlichen Einbrüchen in Supermärkte gerufen – tatsächlich wollten die Verdächtigen nur frühzeitig Feuerwerk kaufen.

Nach der Werbung weiterlesen

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Vorfall am Sonntagabend in Friedrichroda (Landkreis Gotha). Anwohner hatten zwei Männer vor einem Supermarkt für mögliche Einbrecher gehalten und die Polizei verständigt. Wie sich herausstellte, kampierten die beiden jungen Männer mit Teekannen und Decken lediglich vor dem Laden und warteten auf die Öffnung, um als Erste Silvesterfeuerwerk kaufen zu können.

Aus demselben Grund kontrollierten Polizisten in den frühen Morgenstunden in Bad Berka (Weimarer Land) drei junge Männer auf einem Supermarkt-Parkplatz. Auch sie hatten sich frühzeitig vor dem Supermarkt eingefunden, um beim Start des Feuerwerksverkaufs gleich zuschlagen zu können.