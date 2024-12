Silvester: Deutschland und die Welt warten auf 2025

In London wird das neue Jahr traditionell mit dem Läuten von Big Ben und einem spektakulären Feuerwerk eingeläutet, zu dem sich auch dieses Jahr etwa 100.000 Menschen am Ufer der Themse um das Riesenrad London Eye versammeln. Tickets für den Event sind ausverkauft.

In Griechenland gab es schon vor dem Jahreswechsel Krach. Gestritten wurde über die Frage, wer zu Neujahr die Akropolis bespielen darf. Die Kontrahenten: der konservative Regionalgouverneur der Region Athen und der linke Athener Bürgermeister. Beide bestehen darauf, das zentrale Silvesterfest in Athen auszurichten – nur 1.800 Meter voneinander entfernt im Stadtzentrum. Der Leidtragende: Die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt ERT, die nicht weiß, welche der beiden Veranstaltungen sie übertragen soll.

Was hat Amerika zu bieten?

In New York City richten sich am weltberühmten Times Square wie in jedem Jahr Hunderttausende Augen weit nach oben. Um 23.55 Uhr soll der John-Lennon-Song "Imagine" erklingen, in diesem Jahr gesungen von der schwarzen Country-Sängerin Mickey Guyton, und um 23.59 Uhr fährt dann auf dem Dach des 26-stöckigen Hochhauses Times Square One an einer speziellen Stange eine fast 5.400 Kilogramm schwere Kugel bis exakt Mitternacht rund vierzig Meter nach unten. Sie ist mit 2.688 Kristall-Dreiecken verziert.

In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro soll wie gewohnt eine riesige Feier steigen. Die Stadtverwaltung hofft auf rund fünf Millionen Besucher und Einnahmen von 3,2 Milliarden Real (etwa 494 Millionen Euro). Die Hälfte der Feiernden wird am berühmten Copacabana-Strand erwartet. Dort soll erneut von zehn Flößen aus ein zwölfminütiges Feuerwerk abgefeuert werden. In der Stadt am Atlantik sind 13 Bühnen mit Musik-Programm geplant – an der Copacabana treten Größen wie Caetano Veloso und seine Schwester Maria Bethânia sowie Anitta auf.