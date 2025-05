Jenoptik ist seit 2007 in Dresden aktiv. Die bislang über die Stadt verteilten Standorte sind nun unter einem Dach vereint. Neben Dresden fertigt das Unternehmen seine Hochpräzisions- und Mikrooptiken auch in Jena und Triptis in Thüringen, im schweizerischen Heerbrugg sowie an zwei Standorten in den USA.