Silbermünzen und Bargeld Kita-Kind findet "Schatz" auf Spielplatz

Berlin (dpa/bb) - Schatz beim Buddeln entdeckt: Ein Kind einer Kitagruppe hat auf einem Spielplatz in Berlin Silbermünzen und andere Wertgegenstände gefunden. "Statt Sandspielzeug wurden hinter einem Spielplatz in Wilmersdorf plötzlich Silbermünzen, Goldschmuck, Luxusuhren und 6.000 Euro Bargeld entdeckt", teilte die Berliner Polizei in einem Social-Media-Beitrag mit. Die Gegenstände seien in der Erde - teilweise unter Büschen - vergraben gewesen.