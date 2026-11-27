Es wäre ein Wiedersehen mit dem bekanntesten Gesicht aus der „Lindenstraße“ gewesen: Marie-Luise Marjan, als „Mutter Beimer“ jedem Fernsehzuschauer der 90er und 00er Jahre ein Begriff, hätte beim „Adventsfest“ am Samstagabend in Suhl die Weihnachtsgeschichte vorlesen sollen. Doch die inzwischen 86-Jährige musste vor wenigen Tagen plötzlich ins Krankenhaus – Herzprobleme. Den Auftritt bei der Live-Show von Florian Silbereisen musste sie daher absagen.