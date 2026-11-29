Doch zunächst wurde es tierisch: Sänger Andy Borg plauderte über seine angeblich acht Kilogramm schwere Katze, die seiner Frau eine Maus unter die Bettdecke gelegt hätte. Silbereisen setzte dem tierischen Quatsch die Krone auf, zwängte sich mit Sänger Ross Antony in ein aufblasbares Dackelkostüm - und legte sich mit ihm prompt auf die Nase. Als er Antony anwies - "Mach mal Platz, du musst dich hinsetzen!" - passierte es. Antony setzte sich hin, Silbereisen wollte seine Beine in die Luft heben und purzelte auf einmal über den deutsch-britischen Moderator und Sänger.