Suhl - Für die einen Kitsch, für die anderen liebgewonnene Tradition: Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" hat Moderator Florian Silbereisen nicht nur die erste Riege der deutschen Schlagerszene zum fröhlichen Weihnachtsliedersingen ins thüringische Suhl geholt. In Andrea Bocelli stand auch ein Weltstar als Überraschungsgast in der glitzernden Kulisse der traditionsreichen ARD-Show. Neben seinem Hit "Time to say Goodbye" gab der Italiener auch seine Version von "O Tannenbaum" zum Besten und pries nebenbei seine Deutschlandtour im kommenden Frühjahr an.