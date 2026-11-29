„Wir stehen zu Suhl“ – mit diesem, live im „Adventsfest“ gesprochenen Satz elektrisiert Florian Silbereisen am späten Samstagabend wohl nicht nur die Zuschauer im Saal, sondern auch so manchen hinter den Kulissen des CCS. Wochenlang sah es so aus, als würde die diesjährige Show die letzte aus dem Thüringer Wald sein. Auch im Interview mit unserer Zeitung hatte Silbereisen darüber gesprochen, dass die Stadthalle eigentlich schon lange für den „unfassbaren Aufwand“ der Show zu klein sei. Im Nachhinein betrachtet wirken der große Auftritt des Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt, die angekündigte Hommage an Herbert Roth, vor allem aber der überraschende Auftritt von Weltstar Andrea Bocelli wie ein Abschiedsgeschenk an die Stadt Suhl.