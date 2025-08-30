Großer Jubel in Harras: Der Ortsteil aus der Stadt Eisfeld hat beim Thüringer Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ einen hervorragenden zweiten Platz belegt. Mit der größten Delegation bei der Abschlussveranstaltung, tatkräftiger Unterstützung durch Landrat Sven Gregor und einer besonderen Anerkennung in der Kategorie „Soziale und kulturelle Aktivitäten“ war der Auftritt rundum gelungen. „Ich bin sehr stolz, dass unser Ortsteil Harras unsere Stadt hervorragend präsentiert hat“, freute sich Bürgermeister Christoph Bauer. Für einen stimmungsvollen Auftakt sorgten die Harraser Kirmesgesellschaft und die Leitentaler Musikanten, die die Abschlussfeier musikalisch eröffneten.