 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Ein Schild sagt mehr als Tausend Worte

„Signs of Change“ Schmalkalden Ein Schild sagt mehr als Tausend Worte

Klara Lochner

Die Schilderaktion „Signs of Change“ hat für Diskussionen gesorgt. Zum Abschluss wurde eine der Initiatorinnen aus Schweden empfangen. Sie erläuterte die Hintergründe.

„Signs of Change“ Schmalkalden: Ein Schild sagt mehr als Tausend Worte
1
Bettina Schwalm und Stefan Schwabe zwischen einigen der Schildern, die in Schmalkalden aufgestellt waren. Die Schwedin Schwalm ist eine der Initiatorinnen des Projekts, das bereits in vielen Ländern stattfand. Foto: Klara Lochner

In Schweden sei ein Junge vor einem „Signs-of-Change“-Schild stehen geblieben, erzählt Bettina Schwalm. Es habe die mögliche Doppelnutzung eines Fußballfeldes gezeigt: In einer Jahreshälfte könne es als Sportplatz dienen, in den anderen Monaten solle darauf Mais wachsen. Schwalm berichtet, dass sie sich vor dem Schild mit dem Jungen unterhalten habe. „Er kam und meinte, wenn das passiere, dann werde er sein Zuhause verlieren“, sagte sie. Seine Überlegung: Wenn Mais angebaut werden müsse, weil Nahrung knapp werde, würden Schweden die Grenzen schließen und alle, die keinen einheimischen Pass hätten, würden ausgewiesen. Der Junge sei aus Norwegen gewesen, erzählt Schwalm.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Diebstahl: Rätselraten um „Trauer-Zone“

21.10.2025 14:59 Diebstahl Rätselraten um „Trauer-Zone“

Kaum stehen die spektakulären Hinweisschilder am Schmalkalden Pfad der Zukünfte, ist schon eins weg. Ausgerechnet das Trauer-Schild wurde offenbar gestohlen.

Mit dieser internationalen Perspektive leitete sie die Abschlussveranstaltung des Projekts am Wochenende im Rathaus ein. Bettina Schwalm lebt in Schweden und ist eine der Gründerinnen von „Signs of Change“. Vor Jahren habe sich eine Gruppe von Freunden zusammengetan und das Projekt gestartet. Seitdem waren sie in Schwalms Heimatland sowie in Kanada, den USA, Singapur, Israel, Spanien – und nun auch in Schmalkalden unterwegs. Immer mit dem Ziel, Zukunftsszenarien sichtbar zu machen, die im Alltag sonst kaum stattfinden.

Neben Schwalm waren auch Stefan Schwabe, der das Projekt vor Ort betreute, Fabian Amborn und die Schülersprecherin des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums, Latoya Schettler zu Gast. Schettler von den Reaktionen der Schülerinnen und Schüler auf die Schmalkaldener Schilder. Viele seien immer wieder daran vorbeigelaufen, manche, ohne genau zu verstehen, was dahintersteckt.

Aufreger „Emotionen regulieren“

Besonders das Schild „Emotionen regulieren“ vor dem Spielwarengeschäft Liebaug habe Fragen ausgelöst. „Mich haben manche gefragt: Warum soll ich denn meine Emotionen regulieren?“, erzählt sie. Auch Stefan Schwabe weiß, dass die Schilder heiß diskutiert wurden – im Stadtrat, bei Führungen, in sozialen Medien oder einfach in Gesprächen zwischen Tür und Angel. Eine Frage kam immer wieder auf, warum ausgerechnet Straßenschilder genutzt werden. Schwalm erklärt, dass das Team lange nach einem Medium gesucht habe, das Zukunftsszenarien verständlich vermittelt, ohne sie zu verharmlosen.

Auch im Rathaussaal interessierten die Schilder und wurden fotografiert. Foto: Klara Lochner

Schilder seien dafür ideal: Sie gehören zum Stadtbild, sind visuell stark und gleichzeitig niedrigschwellig in der Wahrnehmung. „Ein Schild kann eine komplette Welt halten“, sagt sie. Und weil Menschen im Alltag ständig an Schildern vorbeikommen, entsteht die Auseinandersetzung fast nebenbei. Die Meinungen über das Projekt gingen weit auseinander. Einige wollten, dass die Schilder dauerhaft bleiben, anderen konnten sie gar nicht schnell genug wieder verschwinden. Klar ist: „Signs of Change“ hat aufgewühlt. Wie Bürgermeister Thomas Kaminski im Stadtrat formulierte, habe das Projekt sein wichtigstes Ziel erreicht – dass darüber gesprochen wird.

Unsere Empfehlung für Sie

Zukunftspfad Schmalkalden: Zwischen Drohnen, KI und Dialogbänken

20.10.2025 06:00 Zukunftspfad Schmalkalden Zwischen Drohnen, KI und Dialogbänken

Auf dem Pfad unterschiedlicher Zukünfte kann man derzeit in Schmalkalden wandeln. Was steckt dahinter und wer hat diesen initiiert?

„Hier seid ihr einfach – in dem Rahmen – sehr nah an dieser Stadtplanungsebene, wo ihr auch viel Einfluss nehmen könnt. Gerade auch, weil man sich kennt und weil man so darüber reden kann“, betont Schwalm. In größeren Städten sei diese Art der Zusammenarbeit selten so direkt möglich.

Projekt könnte weitergehen

Der Kontakt zwischen Schwalm und Stefan Schwabe entstand eher zufällig. Sie erzählt, dass sie während ihres Auslandsstudiums in Italien einen Austauschstudenten kennengelernt hatte. Jahre später trafen sie sich wieder, sprachen über ihre Projekte – und stellten fest, dass ihr gemeinsamer Bekannter Stefan Schwabe ist. So kam der Kontakt zustande, der schließlich dazu führte, dass „Signs of Change“ nach Schmalkalden gebracht wurde. Für die Weiterführung des Projekts gab es am Freitag verschiedene Ideen: neue Schilder, Veranstaltungen rund um die Dialogbank oder ein erneutes Aufstellen der bisherigen Motive. Fabian Amborn brachte ein, mit Workshops auch in kleinere Orte wie Wernshausen zu gehen, um weitere Perspektiven einzuholen. „Es geht darum, dass Menschen spüren, dass sie Teil der Gestaltung ihrer Zukunft sind“, sagt Bettina Schwalm. Gemeinsam mit Stefan Schwabe zeigte sie sich optimistisch, dass das Projekt weitergeht.