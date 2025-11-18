„Signs of Change“ Schmalkalden: Ein Schild sagt mehr als Tausend Worte

In Schweden sei ein Junge vor einem „Signs-of-Change“-Schild stehen geblieben, erzählt Bettina Schwalm. Es habe die mögliche Doppelnutzung eines Fußballfeldes gezeigt: In einer Jahreshälfte könne es als Sportplatz dienen, in den anderen Monaten solle darauf Mais wachsen. Schwalm berichtet, dass sie sich vor dem Schild mit dem Jungen unterhalten habe. „Er kam und meinte, wenn das passiere, dann werde er sein Zuhause verlieren“, sagte sie. Seine Überlegung: Wenn Mais angebaut werden müsse, weil Nahrung knapp werde, würden Schweden die Grenzen schließen und alle, die keinen einheimischen Pass hätten, würden ausgewiesen. Der Junge sei aus Norwegen gewesen, erzählt Schwalm.