„Signs of Change“ Schmalkalden: Ein Schild sagt mehr als Tausend Worte

Projekt könnte weitergehen

Der Kontakt zwischen Schwalm und Stefan Schwabe entstand eher zufällig. Sie erzählt, dass sie während ihres Auslandsstudiums in Italien einen Austauschstudenten kennengelernt hatte. Jahre später trafen sie sich wieder, sprachen über ihre Projekte – und stellten fest, dass ihr gemeinsamer Bekannter Stefan Schwabe ist. So kam der Kontakt zustande, der schließlich dazu führte, dass „Signs of Change“ nach Schmalkalden gebracht wurde. Für die Weiterführung des Projekts gab es am Freitag verschiedene Ideen: neue Schilder, Veranstaltungen rund um die Dialogbank oder ein erneutes Aufstellen der bisherigen Motive. Fabian Amborn brachte ein, mit Workshops auch in kleinere Orte wie Wernshausen zu gehen, um weitere Perspektiven einzuholen. „Es geht darum, dass Menschen spüren, dass sie Teil der Gestaltung ihrer Zukunft sind“, sagt Bettina Schwalm. Gemeinsam mit Stefan Schwabe zeigte sie sich optimistisch, dass das Projekt weitergeht.