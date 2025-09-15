Bei Simone Gleichmann und ihren Kolleginnen in der Ilmenauer Buchhandlung steigt die Anspannung. Gleich soll sie kommen, die Altkanzlerin. Eine Stunde lang wird Angela Merkel an diesem Montag im „Erlesenes“ in der Marktstraße ihre Bücher signieren, bevor sie am Abend aus „Freiheit“ in der Festhalle liest. Es ist kurz vor 16 Uhr, als es schließlich so weit ist. Der schwarze BMW mit dem Berliner Kennzeichen steht da schon eine ganze Weile in der kleinen, gepflasterten Nebenstraße. Merkel selbst kommt erst wenige Minuten vor Beginn der Signierstunde mit einem schwarzen Audi angefahren. Sie steigt aus dem A8, Langversion, begleitet von Bodyguard und Mitarbeitern. Männer und Frauen, die schon auf sie warten, winken ihr zu. Merkel lächelt freundlich, bevor sie durch den Seiteneingang im Gebäude verschwindet.