Da war es schon wieder: ein kurzes, lautes Tuten. Seit einigen Tagen ist das Signal immer wieder in der Stadt zu hören. Wer sich auf die Suche nach seinem Ursprung macht, landet schließlich an den Bahngleisen. Dort wird seit Ende September auf der Strecke zwischen Meiningen und Ritschenhausen gearbeitet. Mit dieser Baustelle hängt auch das weithin hörbare Tuten zusammen. Es dient dazu, die Beschäftigten vor dem laufenden Zugverkehr zu warnen. Das Signal kündigt einen herannahenden Zug an und soll dafür sorgen, dass sich die Arbeiter rechtzeitig in Sicherheit bringen können.