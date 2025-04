Es sollte eigentlich nur darum gehen, Ideen zu sammeln. Weitere zu der schon bestehenden, mit welchen zusätzlichen Angeboten sich das Areal der indes geschlossenen Tubing-Anlage in Siegmundsburg nun künftig als Freizeitanlage – ohne Liftbetrieb und folglich ohne Reifenrutschpartie – aufwerten und bereichern lässt. Doch vielmehr ist aus dem Vorhaben, auf sachlicher Basis über die Zukunft der einstigen Tubing-Stätte zu sprechen, eine gut zweistündige Sitzung geworden, in der sich angelehnt an den Unmut der Bürger über die Stilllegung der Bahn ein doch recht emotionaler Versuch einer Aussprache entwickelte. Auch hinsichtlich einer zweiten Schließung in dem Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg – die des Gemeinde-und Vereinshauses.