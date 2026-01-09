Es sind gerade schwere Tage für die norwegischen Biathleten. Sehr schwere Tage. Der tragische Tod von Sivert Guttorm Bakken überlagert alles im Team der Biathlon-Top-Nation beim Weltcup in Oberhof. Der Verlust, die Trauer, die Leere – alles ist greifbar. Bei einem extra anberaumten Interview-Termin am Mittwochmorgen mit der gesamten Mannschaft übermannten beispielsweise Johannes Dale-Skjevdal plötzlich die Emotionen. Er verschwand hinter einer Garage und musste bitter weinen.