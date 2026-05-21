Landrätin Peggy Greiser war bei dem morgendlichen Termin nicht nur modisch-schick, sondern auch höchst passend angezogen. In einen grünen Gehrock gekleidet schlug die Chefin der Kreisverwaltung am Kalkofen in Hohleborn auf, um sofort das Wort zu nehmen, das Gartenabfalllager nach dem Ausbau zu eröffnen und Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU) einen symbolischen Siegerkranz umzuhängen. „Ihr habt den ersten Platz im Kreis erreicht. Steinbach-Hallenberg war vielleicht ähnlich schnell, aber dort habe ich aber noch kein Band durchgeschnitten.“