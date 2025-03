Im Grünwalder Stadion hatte Lenn Jastremski die Gäste schon in der 8. Minute in Führung gebracht. Doch für eine Überraschung reichte dies nicht. Der Tabellenletzte von Trainer Heiko Herrlich hat zwar noch rechnerische Chancen auf den Klassenverbleib. An eine Rettung glaubt in dem Münchner Vorort aber kaum noch jemand.