Der Leverkusener Sturm, der zuletzt Anfang Dezember 2023 im Ring gestanden hatte, war in seinem 55. Profikampf von Beginn an der aktivere und technisch bessere Boxer. Der Athlet mit bosnisch-herzegowinischen Wurzeln war in seiner Karriere insgesamt fünfmal Weltmeister und nahm nach dem Sieg gegen Blindert seinen sechsten WM-Titel ins Visier.