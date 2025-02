Bamberg - Die EM kann für den Weltmeister kommen. Deutschlands Basketballer haben eine teilweise holprige Qualifikation mit zwei Siegen beendet und das Ticket doch noch als Gruppensieger gelöst. Zum Abschluss der Vorausscheidung besiegte das Team von Bundestrainer Alex Mumbru Außenseiter Bulgarien mit 94:85 (62:35) und knüpfte damit an das starke 95:76 in Montenegro am Donnerstag an. Zu den Klängen von "Sweet Caroline" feierten die Basketballer nach Ende mit den Fans.