Zhao legte den Grundstein für seinen Erfolg bereits in der ersten der vier Sessions, als er sieben von acht Partien gewann. Zwar kämpfte sich Williams in das Linkshänder-Duell zurück, ging aber mit einem 8:17-Rückstand in die letzte Session. Zhao musste also nur noch eine Partie gewinnen, doch gelang ihm das erst, nachdem Williams fünf nacheinander für sich entschieden und noch mal für Spannung gesorgt hatte. "Er ist der Beste", lobte der Sieger danach voller Respekt den Verlierer.