In einem packenden und hochdramatischen Floorballspiel setzte sich der FC Rennsteig Avalanche mit 11:10 gegen die Halle Saalebiber durch. Das Spiel war ein echter Krimi, der die Fans von der ersten bis zur letzten Minute in Atem hielt. Mit einer starken geschlossenen Mannschaftsleistung und einer beeindruckenden Portion Kampfgeist bewies das Team, dass es auch in schwierigen Momenten nicht aufgibt.