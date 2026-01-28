Herning - Bundestrainer Alfred Gislason verfolgte mit einem zufriedenen Lächeln den Jubeltanz der deutschen Handballer. Angetrieben von einem famosen Juri Knorr ist die DHB-Auswahl ins Halbfinale der Europameisterschaft gestürmt und darf weiter von der ersten EM-Medaille seit dem Gold-Triumph vor zehn Jahren träumen. Der Olympia-Zweite behielt im Hauptrunden-Endspiel gegen Rekord-Weltmeister Frankreich die Nerven und überzeugte beim 38:34 (19:15) mit einer im Turnier bisher vermissten Offensiv-Power.