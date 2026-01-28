Gislason sprach hinterher von einer "phänomenalen Leistung" und zeigte sich "extrem stolz" von der Teamleistung. "Wir freuen uns natürlich, dass wir das Ding geholt haben", sagte Rückraumspieler Renars Uscins im ZDF. Die Schwächephase in der zweiten Hälfte habe man "dieses Mal kurz gehalten", ergänzte der 23-Jährige: "So war es eine super Mannschaftsleistung heute." Torhüter Andreas Wolff lobte aber vor allem den herausragenden Knorr: "Juri hat heute das Spiel gezeigt, von dem wir uns alle erhofft haben, dass er es zeigt."