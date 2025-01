Dass der Kroate überhaupt noch bei dieser WM mit dabei ist, grenzt an ein kleines Wunder. Beim Kantersieg gegen Argentinien hatte sich der 36-Jährige in der Vorrunde eine Wadenverletzung zugezogen. Es drohte das tragische Ende seiner Nationalmannschafts-Karriere. In der Hauptrunde stand der Routinier dann erstmals wieder im Kader, kam seitdem aber nur zu Kurzeinsätzen.