Sieg bei Paris Saint-Germain Bayern-Frauen in der Königsklasse auf Viertelfinalkurs

Bayern auf Viertelfinalkurs

In der Tabelle der Ligaphase belegen die Bayern-Frauen nach dem erfolgreichen Auftritt im Parc des Princes mit acht Punkten zumindest über Nacht den zweiten Platz. Die vier besten der 18 Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Mannschaften auf den Rängen fünf bis zwölf spielen in einer Play-Off-Runde die restlichen vier Teilnehmer aus. Vor Weihnachten müssen die Münchnerinnen noch auswärts bei Austria Wien und zu Hause gegen Spitzenreiter FC Barcelona antreten.