Über einen Freund habe er Kontakt zu dem Chef der Sicherheitsfirma bekommen, die die Block-Kinder entführt haben soll. Er habe sich bereiterklärt, bei einer Aktion zur Rettung der Kinder mitzumachen. Dabei sei es ihm nicht um das in Aussicht gestellte Geld gegangen, er habe die Kinder "retten" wollen. "Helfen war meine Motivation", sagte er.