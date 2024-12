Weiden/Regensburg (dpa/lby) - Vor dem Landgericht Weiden beginnt heute (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 15-Jährigen. Ihm wird vorgeworfen, in einer psychiatrischen Klinik in Regensburg einen Siebenjährigen getötet zu haben. Dem Jugendlichen werden Mord, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte deswegen im Herbst Anklage erhoben.