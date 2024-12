Weiden/Regensburg - Knapp 14 Monate nach der Tötung eines sieben Jahre alten Kindes in einer Regensburger Klinik ist der Mordprozess gegen den jugendlichen Tatverdächtigen gestartet. Das Verfahren vor der Jugendkammer des Landgerichtes in Weiden in der Oberpfalz habe planmäßig begonnen, erklärte Gerichtssprecher Florian Bauer.