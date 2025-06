Bad Neustadt an der Saale (dpa/lby) - Ein Jugendlicher ist auf einem Radweg in Unterfranken mit seinem Motorrad in eine Gruppe von Radfahrern gefahren. Sechs Radler und der Motorradfahrer seien bei dem Unfall in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) verletzt worden, drei von ihnen schwer, teilte die Polizei mit.