Der Tabellenvierte der Fußball-Kreisoberliga Südthüringen – der SC 06 Oberlind – sorgte wieder einmal für den höchsten Tagessieg – am vergangenen Sonntag gegen die Landesklasse-Reserve des FSV 06 Eintracht Hildburghausen (6:1). Vor knapp 100 Zuschauern trafen für die Gastgeber Etienne Sauer und Maxim Laukart gleich doppelt; den Rest beim Schützenfest im Sonneberger Ortsteil steuerten Routinier Christoph Zeh und Finley Gaudlitz bei. Für das Ehrentor der Gäste sorgte Aboubacar Sidiki Kante in der 84. Minute. Die Hildburghäuser verharren auf dem elften Tabellenplatz, haben aber zur Abstiegszone bereits fünf Punkte Vorsprung. Mehr Bilder zum Spiel gibt’s online.