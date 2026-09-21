Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat in einer Schule in Wiesbaden Pfefferspray versprüht und dabei mehrere Schülerinnen und Schüler verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagvormittag innerhalb des Schulgebäudes. Den Angaben zufolge hätten in der Folge insgesamt sieben Personen über Atemwegs- und Augenreizungen geklagt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch behandelt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.