Sieben Nachwuchskräfte dabei: Formel-1-Star Antonelli & Co. setzen in Spanien erst mal aus

Barcelona - Ohne die Konkurrenz von WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, Weltmeister Lando Norris oder auch Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton ist George Russell zur ersten Bestzeit in Spanien gerast. Der englische Mercedes-Pilot verwies im Auftakttraining zum Grand Prix von Barcelona-Katalonien Oscar Piastri im McLaren in 1:16,363 Minuten auf den zweiten Platz. Dem Australier fehlten am Ende der einstündigen Einheit 0,203 Sekunden auf den schnellsten Fahrer im Feld. Ferrari-Pilot Charles Leclerc schloss das Warmfahren als Dritter ab (+0,520 Sekunden).