Sieben Nachwuchskräfte dabei: Formel-1-Star Antonelli & Co. setzen in Spanien erst mal aus

Die Teams nutzten die erste Einheit auf dem Kurs nordöstlich von Barcelona in Montmeló, um ihren Nachwuchskräften die vorgeschriebene Fahrpraxis zu geben. So übergab Antonelli sein Mercedes-Cockpit an den Dänen Fred Vesti, Norris ließ im McLaren Leonardo Fornaroli aus Italien ran, Hamilton setzte zugunsten des Schweden Dino Beganovic aus. Und auch Nico Hülkenberg nahm nicht teil. Der einzige deutsche Fahrer im Feld überließ dem Esten Paul Aron seinen Audi.