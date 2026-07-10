Sieben Jahre Rettet die Bienen: Wo Bayerns Artenschutz hinter den Erwartungen zurückbleibt

Immer weniger Mut bei der Umsetzung der Schutzziele?

"Das Volksbegehren hat beispielsweise beim Schutz von Streuobstwiesen und bei der Anlage von Gewässerrandstreifen große Fortschritte bewirkt", lobte Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Nach der Initiierung des Streuobstpakts, des Blühpakts und der neuen Agrarumweltprogramme fehle aber inzwischen der Mut. "Die politische Diskussion dreht sich nur noch um die Rücknahme und Abschwächung von Gesetzen und Umweltstandards. Anstatt sich beim Ausbau des Biotopverbunds und der Umsetzung der europäischen Wiederherstellungsverordnung engagiert zu zeigen, verzögert die Staatsregierung jegliche Bemühungen und gefährdet damit Bayerns Vorreiterrolle."