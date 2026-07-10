Sieben Jahre Rettet die Bienen: Wo Bayerns Artenschutz hinter den Erwartungen zurückbleibt

München (dpa/lby) - Sieben Jahre nach dem erfolgreichsten Volksbegehren in der bayerischen Geschichte hinkt die Umsetzung beim Artenschutz nach Ansicht der Initiatoren noch immer hinter den Anforderungen her. Bei der Zielerreichung tue sich wenig, sagte die Beauftragte des Volksbegehrens Artenvielfalt - "Rettet die Bienen!", Agnes Becker, in München. 2019 hatten mehr als 1,7 Millionen Menschen mit ihrer Unterschrift von der Staatsregierung einen besseren Artenschutz in Bayern eingefordert. Dies führte zu neuen Gesetzen, deren Umsetzung der Trägerkreis nun überwacht.